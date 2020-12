Finsk atomreaktor stenges etter alvorlig hendelse

Noe radioaktivitet har gått ut i kraftverkets nærmiljø, men det er ikke signifikante nivåer, opplyser generaldirektør Petteri Tiippana i det finske strålevernet (Stuk) på en pressekonferanse torsdag, ifølge avisen Helsingin Sanomat.

Situasjonen betegnes som eksepsjonell og alvorlig, men den skal være under kontroll.

Trygg tilstand

– Det er ingen fare for folk eller miljø. Det er ikke nødvendig med sikkerhetstiltak. Ikke ta jodtabletter, ingen grunn til å søke ly innendørs, opplyser Stuk på sine nettsider.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i Norge bekrefter at det heller ikke er noen fare for folk her til lands etter hendelsen.

Kraftverket er nå i trygg tilstand. Rett etter klokken 19 opplyser Stuk at det jobbes med å kjøle ned reaktoren for å utrede årsaken til hendelsen.

Tett filter

Årsaken er kanskje en feil i anleggets rengjøringssystem for reaktorvannet, opplyser Stuk. Ifølge en talsmann for operatørselskapet TVO gikk et filter tett eller ble ødelagt, noe som resulterte i høy radioaktivitet i reaktoren.

Dette skjedde klokken 12.22 torsdag og førte til automatisk nedstengning av reaktoren på anlegget, som ligger på halvøya Olkiluoto, drøyt 50 kilometer sør for Pori på den finske vestkysten.

Verken ansatte ved atomkraftverket eller andre har hatt behov for helsehjelp etter hendelsen.

– Det finnes ingen tegn til brenselslekkasje, og det er ikke lenger eksepsjonelle strålingsnivåer inne i anlegget, opplyser Stuk torsdag kveld.

Ekstra beredskap på sykehus

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) opplyser at finske myndigheter har orientert dem om hendelsen, som nå granskes.

Finland har to atomkraftverk, Olkiluoto og ett som ligger i Euraåminne, rundt 20 kilometer lenger inne i landet.

Ulykken ved Olkiluoto-kraftverket ble sett på som så alvorlig at Finlands helseminister Krista Kiuru og familie- og omsorgsminister Anna-Kaisa Pekonen innkalte til pressekonferanse torsdag.

Der opplyste de at det blant annet var innført ekstra beredskap på sykehus i området.