Tegnells dystre spådom: – Tror det blir en tøff vinter

I en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon kommer det frem at antall coronarelaterte dødsfall i Europa sank med tre prosent over en syvdagersperiode frem til 6. desember. Selv om dødsfallene synker, så øker antallet smittede.

Tegnell forteller til avisen Dagens Nyheter at han ikke tror nedgangen vil holde seg.

– Jeg tror det blir en tøff vinter for Europa, sier han og utdyper:

– Jeg tror ikke at man kan holde samfunnene stengt like lenge denne gangen. Man må nok åpne opp igjen for å ikke få veldig mange negative effekter og da kan det være vanskelig å holde smitten tilbake, sier han til avisen.

Flere land sliter

Tegnell henviser til rapporten og viser til at det er store forskjeller innad i Europa. Land som Tsjekkia og Tyrkia har hatt en voldsom smitteøkning den siste tiden.

Også i Tyskland øker smitten nå og forbundskansler Angela Merkel meldte onsdag at det vil komme strengere restriksjoner etter at landet rapporterte om de høyeste dødstallene for ett døgn under pandemien. Torsdag passerte Tyskland 20.000 coronarelaterte dødsfall.

Samtidig har tallene lengre vest i Europa gått ned. Frankrike, Nederland og Belgia melder alle om kraftig nedgang i antall dødsfall og nye smittede. Tegnell sier til avisen at han er usikker på om nedgangen er reell, eller om den kan delvis skyldes at færre nå testes i landene.

Sverige passerte 300.000

I hjemlandet Sverige meldte helsemyndighetene onsdag om 7061 nye smittetilfeller, noe om gjør at landet nå har passert 300.000 registrerte tilfeller av coronaviruset. Samme dag meldte Karolinska universitetssykehus at intensivavdelingene i Stockholm var fulle.

– Dette er virksomhet som handler om liv og død, så situasjonen er veldig alvorlig, sa Björn Persson, som er virksomhetssjef for intensivavdelingen på Karolinska universitetssykehus, til Dagens Nyheter onsdag.

I alt har 312.728 personer fått bekreftet smitte i Sverige, viser tall fra Folkhälsomyndigheten torsdag.