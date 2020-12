Meklingen i kirkeoppgjøret er i gang

Torsdag og fredag møtes Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter KA og ti av de 22 fagforeningene for kirkelig sektor hos Riksmekleren.

De ti fagforeningene brøt forhandlingene med KA 29. oktober og natt til 30. oktober. Forhandlingene med de resterende tolv fagforeningene er satt på pause til etter meklingen.

En av årsakene til bruddet er uenighet om kompensasjon til prester etter at det ikke lenger følger prestebolig med stillingene. En avtale om midlertidig lønnskompensasjon på fem lønnstrinn utløper i 2021, og KA vil ikke videreføre den. Fagforeningene ønsker en permanent fjerning av de fem laveste lønnsalternativene for prestene.

– Arbeidsgiver ønsket altså ikke å være med på å sikre at prester har de samme lønnsvilkårene framover som vi har hatt de siste årene. Det gjør meg svært bekymret både for rekruttering av nye prester og for mobiliteten blant prestene som allerede er ansatt, sier Presteforeningens forhandlingssjef Kristian Mollestad, ifølge Fri Fagbevegelse.

– Ved å heve garantilønnen med inntil rundt 60.000 kroner for prestene, mens andre ansatte får et påslag på 1.000 til 2.000 kroner, vil oppgjøret få en profil som vi ikke ønsker, og som ikke bidrar til et helhetlig lønnssystem for sektoren, sier forhandlingsleder Mona Charlotte Sjødal på KAs nettsider.

Fristen for å bli enige er fredag. Hvis partene ikke blir enige, blir det streik fra lørdag morgen.

– Vi håper selvsagt på en løsning i meklingen, men forbereder oss på konflikt, sier leder for Fagforbundet teoLOgene, Thore Wiig Andersen, til forbundets nettside.