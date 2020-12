Delstater og føderale myndigheter saksøker Facebook

Onsdag ble det levert inn to separate søksmål. Det ene av Federal Trade Commission (FTC) og det andre av 48 delstater i fellesskap. Nettkjempen beskyldes for å bruke sin markedsmakt til å knuse mindre konkurrenter.

– Jeg leder en tverrpolitisk koalisjon av de juridiske myndighetene i 48 delstater i et søksmål for å stanse Facebooks ulovlige monopol, skriver New Yorks justisminister Letitia James i en Twitter-melding.

Hun holdt også en pressekonferanse der saken ble presentert.

– Det er virkelig kritisk viktig at vi stanser de aggressive oppkjøpene av selskaper og gjenreiser tilliten til markedet, sa James.

Prøvestein

FTC skriver på sin side at de krever at Instagram og WhatsApp skilles ut fra Facebook og sier selskapet har hatt en systematisk strategi for å eliminere konkurranse, blant annet ved oppkjøp av de to selskapene i henholdsvis 2014 og 2012.

Søksmålet var ventet, og det ventes at rettsavgjørelsene vil bli viktig ikke bare for Facebook, men også for de andre store, dominerende nettselskapene.

Facebook er verdens største sosiale medium med 2,7 milliarder brukere. Markedsverdien er nesten 800 milliarder dollar, og toppsjefen Mark Zuckerberg er verdens femte rikeste. Facebook hadde ingen umiddelbar kommentar til saken.

Samarbeid

James beskyldte blant annet Facebook for å åpne sine sider for tredjeparts utviklere av apper, for så å brått kutte tilgangen for dem som ble vurdert som truende.

– I årevis har Facebook brukt sin monopolmakt for å kvele konkurranse og innovasjon og å selge alarmerende mengder brukerdata for å tjene penger, alt dette på bekostning av de mange som bruker plattformen, sier justisministeren i North Carolina, Josh Stein, en av medlemmene av komiteen som har forberedt søksmålet.

Delstatene og FTC har samarbeidet, men har etterforsket saken parallelt.

Facebook avviser

Facebook avviser å ha misbrukt sin posisjon og varsler at selskapet skal forsvare seg på alle vis.

– Monopolforebyggende lover eksisterer for å beskytte forbrukere og fremme utvikling, ikke for å straffe suksessrike selskaper, sier Facebooks rådgiver Jennifer Newstead.

– Instagram og WhatsApp har blitt de utrolige produktene de er i dag fordi Facebook investerte milliarder av dollar, og årevis med utvikling og ekspertise, for å utvikle nye

Hun argumenterer med at Instagram og WhatsApp er blitt solide produkter nettopp fordi Facebook har investert milliarder av dollar, flere år med utvikling og ekspertise, for å lage nye tilbud og en bedre opplevelse for de millioner av brukere som benytter disse produktene, sier hun videre.

Newstead legger også til at avtalene om å kjøpe Instagram og WhatsApp ble godkjent for flere år siden av FTC.