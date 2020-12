Halvparten av amerikanerne er skeptisk til koronavaksiner

Rundt en firedel av voksne amerikanere er skeptisk til å la seg vaksinere. Rundt like mange andre sier at de er helt imot koronavaksinering.

Skeptikerne sier at de er bekymret over mulige bivirkninger, og noen frykter også at vaksinen kan gjøre at de får covid-19.

Undersøkelsen fra The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research ble gjennomført mellom 3. og 7. desember blant 1.117 voksne amerikanere.

Eksperter anslår at minst 70 prosent av befolkningen må være vaksinert for å kunne oppnå flokkimmunitet i samfunnet.