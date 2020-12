USA vil trolig anbefale allergikere å ikke ta Pfizer-vaksinen

En lignende advarsel ble utstedt av britiske helsemyndigheter tidligere onsdag. Storbritannia har allerede godkjent Pfizer og Biontechs koronavaksine for nødbruk, og vaksinasjoner av pasienter i Storbritannia startet tirsdag.

Der har to helsearbeidere fått alvorlige allergiske reaksjoner og trengte behandling.

Det er ventet at den samme vaksinen vil bli godkjent for nødbruk i USA i løpet av få dager.

– Jeg antar, ettersom det er mat- og legemiddeltilsynet FDA som tar slike beslutninger, at dette vil bli vurdert i morgen. Og som i Storbritannia dreier da forventningen seg om at personer med kjente alvorlige reaksjoner, vil bli bedt om å ikke ta vaksinen, inntil vi vet nøyaktig hva som har skjedd her, sier sjefrådgiver Moncef Slaoui for det amerikanske covid-vaksinasjons- og behandlingsprogrammet.

Etter at de to fikk allergiske reaksjoner i Storbritannia, sendte det britiske legemiddelverket MHRA ut en anbefaling om at folk «med betydelige erfaringer med allergiske reaksjoner ikke får denne vaksinen», for å være føre var. Dette gjelder folk som har reagert på medisiner, mat eller vaksiner tidligere, ifølge MHRA.