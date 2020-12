Storbritannia sier at brexitforhandlinger med EU fortsetter, men at avstanden fortsatt er stor

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok onsdag kveld imot Storbritannias statsminister Boris Johnson i sitt hovedkvarter i Brussel. Etter en tre timer lang middag forlot Johnson hovedkvarteret litt over klokken 23.

Detaljene i de to ledernes møte er ikke kjent, men etter møtet var over, ble det kunngjort at partene er enige om at søndag skal være siste frist for brexitsamtalene.

Johnson og von der Leyen poserte tidligere på kvelden for fotografene i Berlaymont-bygningen og tok en kort stund av seg munnbindene, før de gikk inn for å spise og snakke sammen.

Samtalene har kjørt seg fast på tre områder som har vært utfordrende helt fra starten: konkurranseregler, fiskeri og håndheving av en eventuell avtale.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Hvor store endringer det innebærer for handelen, avhenger i stor grad av om partene blir enige om en handelsavtale eller ikke.