The Moscow Times melder at lovforslaget, som er en del av større reformer foreslått av president Vladimir Putin, nå har gått gjennom tre runder med avstemninger i underhuset, Dumaen.

Dersom loven vedtas, kan avgåtte presidenter kun miste immuniteten dersom Dumaen legger frem anklager om høyforræderi eller andre alvorlige anklager. Disse må deretter godkjennes av høyesterett og en konstitusjonsrett før Føderasjonsrådet (overhuset) vil stemme over om en tidligere president skal miste immuniteten.

Kan ikke arresteres

Loven spesifiserer også at en tidligere president ikke kan holdes strafferettslig eller administrativt ansvarlig. Han eller hun kan heller ikke bli pågrepet, arrestert, avhørt eller utsatt for ransaking av kropp eller bolig.

Under dagens lovgiving kan ikke en sittende president holdes strafferettslig eller administrativt ansvarlig for forbrytelser begått under regjeringstiden.

Nå gjenstår det at overhuset, Føderasjonsrådet godkjenner loven, før den kan signeres av president Vladimir Putin og dermed trer i kraft.

Kan styre til 2036

Blant de andre grunnlovsreformene Putin har fått vedtatt, er en lov som gjør at Putins presidentperioder nullstilles. Det tillater at han kan sitte sammenhengende som president frem til 2036. I dag sier grunnloven at en president kun får sitte i maks to perioder sammenhengende.

Før endringen kunne han ikke stilt på nytt når den inneværende perioden går ut i 2024. Da har han sittet tolv år sammenhengende, i tillegg til de drøyt åtte årene fra nyttårsaften 1999 til 2008. Mellom 2008 og 2012 var han statsminister, mens statsminister Dmitrij Medvedev rykket opp til presidentvervet.