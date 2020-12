Australia klar med lovforslag som tvinger sosiale medier til å betale for nyheter

Lovforslaget retter seg mot ubalansen i forholdet mellom nyhetsprodusenter og digitale plattformer, uttaler finansminister Josh Frydenberg.

– Loven er utarbeidet for å jevne ut forholdet og for å sikre et bærekraftig og levedyktig australsk medielandskap, sier han.

Hvis forslaget blir vedtatt i sin nåværende form, må Google Search og Facebook NewsFeed forhandle med store mediehus i Australia, inkludert offentlige kringkastere, over hvor mye de må betale for å få tilgang til nyhetene. Hvis de ikke klarer å enes, skal et uavhengig panel settes inn for å innføre en tvungen avtale.

Dersom kravene ikke etterfølges, kan Google og Facebook risikere bøter på opptil 10 millioner australske dollar. Andre digitale plattformer kan bli omfattet senere.

Facebook mener lovforslaget misforstår internettets dynamikk og at det kan føre til skade på de samme mediehusene som regjeringen ønsker å beskytte.

En avstemning i nasjonalforsamlingen ventes tidlig neste år.