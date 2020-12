Diagnosen hennes ble kjent tirsdag kveld, etter at hun var til stede i et selskap i Det hvite hus fredag kveld der hun ikke brukte munnbind, ifølge to tjenestepersoner i Trump-administrasjonen.

Søndag ble Trumps advokat Rudy Giuliani innlagt på sykehus etter å ha fått koronasmitte.

Giuliani og Ellis hadde de siste ukene reist til flere steder i landet som del av Trumps forsøk på å omgjøre valgresultatet.