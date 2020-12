Rapport: New Zealand-politiets håndtering av moskéangrepet var etter boka

Den uavhengige gjennomgangen av de 48 første timene rundt politiets håndtering etter terrorangrepet, ble presentert i form av en rapport onsdag.

– I løpet av de 48 timene, ble New Zealand holdt trygt, orden ble gjenopprettet, den største kriminaletterforskningen noensinne ble godt håndtert, og arbeidet med å utlevere lik til etterlatte ble igangsatt med stor hurtighet, står det i rapporten.

Rapporten er utarbeidet etter at pårørende og ofre ga uttrykk for bekymring rundt politiets håndtering. Selv om det i rapporten står at politiets innsats var eksemplarisk, kommer det fram at politiet var underbemannet og at betjenter i tjeneste kjempet mot utmattelse.

Helsepersonell har opplyst at politifolk reddet liv ved å bruke avanserte førstehjelpskunnskaper, men at det var vanskelig å identifisere de det gjaldt på sykehus.

Anbefalinger

Rapporten har også sett på anbefalinger, blant annet om at folk må få kunne sende tekstmelding til nødtelefonnummer.

– Ofre ønsker ikke å lage lyd mens de skjuler seg under et pågående skyteangrep, og dette kan være avgjørende, står det.

Politiet skal samarbeide med det muslimske miljøet i byen for å implementere anbefalingene.

I alt 51 mennesker ble drept og 49 såret i massakren. Politirapporten ble lagt fram dagen etter at en nesten 800 sider lang granskingsrapport utarbeidet av en regjeringsnedsatt kommisjon, ble presentert.

Kunne neppe ha blitt oppdaget

Der het det at sikkerhetstjenestene hadde for stort fokus på islamistisk ekstremisme og for lite på høyreekstreme terrortrusler før angrepet. Det ble gjort en rekke feil i forkant av terrorangrepet, men det ville ha vært svært vanskelig å oppdage og hindre gjerningsmannen Brenton Tarrant, som skal ha holdt terrorplanene for seg selv, sto det i tirsdagens rapport.

– Det er ingen plausibel måte han kunne ha blitt oppdaget på – bortsett fra ved tilfeldigheter, het det i rapporten.

Tarrant filmet og strømmet massakren live på Facebook. Den amerikanske IT-giganten måtte senere fjerne 1,5 millioner kopier av opptaket der kvinner, menn og barn blir drept.

Åtte minutter før angrepet sendte gjerningsmannen ut et såkalt manifest der han blant annet hevdet å ha vært inspirert av Anders Behring Breivik.

I granskingsrapporten påpekes det at manifestet ble lagt ut på nett så tett opptil angrepet at politiet ikke hadde mulighet til å reagere. Det skal ikke ha vært andre tegn til at angrepet var nær forestående.

Ber om unnskyldning

I forkant av terroraksjonen hadde sikkerhetstjenestene på New Zealand et overdrevent fokus på islamsk ekstremisme, ifølge rapporten. Dette førte til at trusselen fra høyreekstremister ble nedprioritert.

I tillegg peker rapporten på feil som ble begått da den australske gjerningsmannen fikk våpentillatelse.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern forsikret tirsdag at myndighetene allerede har tatt tak i begge deler.

– Kommisjonen har ikke gjort noen funn som tyder på at disse tingene kunne ha stanset angrepet. Men på begge områder ble det begått feil, og jeg ber om unnskyldning for det, sa Ardern.

Ny etterretningsorganisasjon

I tirsdagens rapport kom kommisjonen med 44 anbefalinger og forslag til endringer. Blant disse er opprettelsen av en ny etterretningsorganisasjon og strengere lover mot hatefulle ytringer.

Ardern forsikrer at alle anbefalingene vil bli tatt til følge.

Tidligere i år erklærte Tarrant seg skyldig i terrorisme, 51 tilfeller av drap og 40 drapsforsøk. Han er den første som er dømt til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse på New Zealand.