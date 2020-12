100 millioner til valglokalene i Indonesia mens pandemien pågår

Indonesia er med sine nesten 270 millioner innbyggere, verdens fjerde mest folkerike land og verdens tredje største demokrati. Valget skulle egentlig ha blitt holdt i september, men ble utsatt på grunn av økt koronasmitte.

Smitterisikoen vedvarer, advarer eksperter og analytikere.

– Jeg er redd for at mange flere mennesker kommer til å bli smittet og dør etter valget, sier Siti Zuhro. Hun er politisk analytiker ved Indonesian Institute of Sciences (Lipi).

Nesten 2,7 millioner valgmedarbeidere er utstasjonert. Velgere som ligger på sykehus med covid-19-smitte, får stemme fra sykesenga.

Hundrevis av politikere kjemper om de 270 vervene som står på valg, blant dem regionale guvernører, distriktsledere og ordførere, inkludert president Joko Widodos eldste sønn.

Minst fem kandidater som står til valg, er døde så langt, og over 1.000 valgmedarbeidere er blitt smittet før valgdagen.

Indonesia har over 580.000 bekreftede smittetilfeller siden pandemien startet, og 18.000 koronarelaterte dødsfall.

Smitten kan komme til å skyte i været og overstige 1 million tilfeller etter valgdagen, advarer Hermawan Saputra i Indonesian Public Health Experts' Association (Akmi).

Valglokalene ventes å stenge midt på dagen lokal tid onsdag, eller ved 7-tiden onsdag morgen norsk tid.