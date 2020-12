Grønt lys for forsvarsbudsjett i Representantenes hus

Budsjettet på nærmere 6.400 milliarder kroner ble vedtatt tirsdag kveld med 335 mot 78 stemmer etter at 140 republikanerne sluttet seg til de 195 demokratene som stemte for.

Forsvarsbudsjettet, som sikrer rundt 17,5 milliarder kroner dagen til militærutgifter neste år, sendes nå til Senatet for votering. Deretter går det videre til Trump.

Trump truer

Denne siste versjonen av budsjettet går flere steder mot Trumps ønsker, og han har flere ganger truet med å legge ned veto.

Skulle han til slutt legge ned veto, trenger kongressrepresentantene to tredelers flertall i begge kamrene for å få snudd vetoet.

Under tirsdagens votering i Representantenes hus var det langt flere enn to tredeler som stemte for budsjettet.

Tilbaketrekning

Budsjettutkastet stanser blant annet inntil videre Trumps planer om å trekke amerikanske styrker ut av Tyskland.

Forsvarsministeren må først legge fram en analyse om konsekvensene av en slik beslutning og deretter må det gå minst 120 dager før en eneste av de 34.500 soldatene kan hentes hjem.

Forslaget forsøker også å begrense eller på andre måter skape vanskeligheter for Trumps planer om å trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan og Sør-Korea.

Twitter og Facebook

Trump knytter sin vetotrussel til et krav om at Kongressen må slå ned på sosiale medier som Twitter og Facebook, som han hevder motarbeider ham og republikanerne.

Han knytter også vetotrusselen til at det i budsjettforslaget står at navn på tidligere sørstatsgeneraler skal fjernes fra ti militærbaser.