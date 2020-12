Det hvite hus foreslår økt stimuleringspakke

Pakken utgjør 916 milliarder dollar, noe større enn forrige tilbud som en gruppe senatorer fra begge partiene foreslo på 908 milliarder dollar i forrige uke.

Mnuchin sa at han presenterte sitt nye forslag overfor Pelosi i et møte tirsdag kveld, og etter at Mnuchin hadde gått over pakken sammen med president Donald Trump.

Mnuchins nye forslag inkluderer penger til myndigheter på lokalt nivå og delstatsnivå, og det han kaller solid beskyttelse for næringsliv, skoler og universiteter.