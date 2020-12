Høyesterett avviser Trump-søksmål i Pennsylvania

Republikanere i delstaten har argumentert for at den utstrakte bruken av poststemmer er i strid med grunnloven, men har ikke fått gehør for sin sak. De ville enten at alle de 2,5 millioner poststemmene skulle kastes, eller at de regionale myndighetene skulle bestemme valgdelegatene fra delstaten.

Biden vant over president Donald Trump med over 80.000 stemmer i Pennsylvania. Også uten Pennsylvanias 20 valgdelegater ville Biden ha vunnet, ettersom han har 306 valgdelegater av nødvendige 270.

Høyesterett har så langt ikke kommentert avgjørelsen. Da saken ble avvist av delstatens høyeste domstol, var begrunnelsen at saksøkerne leverte inn søksmålet for sent. Det ble også pekt på republikanernes oppsiktsvekkende krav om at et helt valg skulle endres med tilbakevirkende kraft.