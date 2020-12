New York Times: Høyprofilert sikkerhetsselskap hacket av Russland

I flere år har selskapet vært blant de første som blir kontaktet dersom myndigheter eller store selskaper i USA er blitt hacket av de mest sofistikerte angriperne på nettet, ifølge New York Times. Men denne gangen er det de selv som er blitt angrepet.

Det er nesten sikkert Russland som står bak, ifølge avisen.

Selskapet sier at angriperne brukte nye, oppsiktsvekkende metoder for å komme seg unna med et av FireEyes egne verktøy, som selskapet bruker for å lete etter svakheter i kunders systemer. Verktøyet er laget av skadevare som selskapet har sett bli brukt i en rekke angrep, så selve innholdet er kjent. Men det stjålne verktøyet kan brukes av hackere for å skjule sin identitet når de angriper andre høyprofilerte mål.

De siste årene har selskapet blitt tilkalt da Sony ble angrepet av Nord-Korea, da amerikanske myndighetsbyråer ble angrepet av russiske hackere i 2015 og da kredittratingbyrået Equifax ble utsatt for et datatyveri som rammet halve USAs befolkning.

FBI er kalt inn for å etterforske datatyveriet.