Dommer om Flynn-benådning: – En politisk avgjørelse

Flynn ble benådet av Trump for to uker siden. Dommer Emmet Sullivan skriver i en 43-siders rettsavgjørelse at han så seg nødt til å legge bort saken som følge av benådningen, men påpeker også at en benådning i seg selv ikke sier noe om skyldspørsmålet.

Flynn har ved to anledninger sagt seg skyldig i å ha løyet til FBI i Russland-etterforskningen.

– Grunnlovens historie, dens oppbygning og Høyesteretts tolkning av benådningens makt gjør det tydelig at president Trumps avgjørelse om å benåde Flynn er en politisk avgjørelse, ikke en juridisk, skriver Sullivan.