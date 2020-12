Alle voksne i Sverige skal få vaksine i første halvdel av 2021

– Alle personer som er 18 år og eldre, og de yngre i risikogruppene, skal vaksineres i løpet av det første halvåret, sier Hallengren på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Det finnes lyspunkter, det finnes en vår, sier Hallengren.

Gjennom en avtale i EU-regi har Sverige sikret nok vaksiner til hele befolkningen.

Etter nyttår

Massevaksinering er en stor logistisk utfordring, og svenske kommuner og regioner forbereder seg med full styrke for å være klare når en godkjent vaksine er tilgjengelig.

På pressekonferansen tirsdag opplyses det at vaksinering skal kunne starte allerede rundt årsskiftet. Tidligere har det vært anslått at det kunne skje i løpet av første kvartal.

Hallengren sier at Sverige må ta ansvar og sørge for en høy vaksinasjonsgrad.

Eldre, personer i risikogrupper og ansatte i helse- og omsorgssektoren kommer først i køen.

Norge vil ikke love

Vaksinering skal være gratis. Staten tar hele regningen for vaksinasjonsprogrammet på rundt 9 milliarder svenske kroner. Regionale myndigheter har ansvaret for å gjennomføre vaksineringen.

Norske myndigheter vil ikke love at alle over 18 år vil få vaksine innen sommeren her til lands, ettersom det fortsatt er usikkert hvilke vaksiner som blir godkjent og hvor mye produsentene klarer å levere.

– Vi ønsker å tilby vaksinasjon til alle som er minst 18 år så snart som mulig. Vi kan ikke nå love at det blir mulig i første halvår av 2021, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet, til Aftenposten.