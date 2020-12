FN erklærer internasjonal epidemidag

Hensikten er å rette fokus på behovet for å styrke globale tiltak for å hindre nye pandemier i framtiden.

Hovedforsamlingens 193 medlemsland understreker behovet for solide helsesystem og gir uttrykk for dyp bekymring over at man uten internasjonal oppmerksomhet, kan risikere framtidige epidemier som overgår tidligere utbrudd, både når det gjelder alvorlighetsgrad og omfang.

Forsamlingen ber derfor Verdens helseorganisasjon (WHO) om å tilrettelegge for at den nye internasjonale epidemiforberedelsesdagen brukes til å utveksle informasjon, vitenskapelig kunnskap og rutiner for å hindre og håndtere lokale, nasjonale, regionale og internasjonale epidemier.