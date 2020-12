Lavrov til Tyskland for å møte AfD-topper

Lavrov skal ha lunsjmøte med Tino Chrupalla, som er AfDs parlamentariske gruppes nestleder, tirsdag. Chrupalla skal ha med seg partiets utenrikspolitiske talsmann Paul Hampel til møtet.

AFD opplyser at besøket er svar på en invitasjon som partiet hadde fått fra den russiske nasjonalforsamlingen tidligere.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov omtaler Lavrovs besøk hos AfD tirsdag som viktig. Han viser til at Russland har opprettholdt et vidt spenn av forbindelser til Tyskland, som på noen områder har vært suksessfulle, og mindre suksessfulle på andre områder.

Forholdet mellom Russland og Tyskland er under press. EU innførte sanksjoner mot Russland etter forgiftningen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Russland har innført sanksjoner mot Tyskland og Frankrike som gjengjeld. AfD mener at EUs sanksjoner mot Russland må fjernes, og partiet tar til orde for normalisering av Tysklands forhold til Russland.