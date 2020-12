Politico: Biden vil ha Lloyd Austin som Pentagon-sjef

Michèle Flournoy, som ble sett på som Hillary Clintons foretrukne valg til vervet som forsvarsminister dersom Clinton hadde vunnet presidentvalget i 2016, ble ifølge Politico regnet som den fremste kandidaten. Men Biden har vært under press til å nominere en svart person som forsvarsminister, skriver nettstedet.

De siste dagene har Austin, som har ledet U.S. Central Command, fremstått som en av de mest egnede kandidatene, ifølge Politicos kilder, selv om Biden også skal ha vurdert tidligere sikkerhetsminister Jeh Johnson til vervet.

Johnson har imidlertid blitt kritisert for å ha utvidet bruken av internering av familier og for rask utsendelse av personer fra landet da han var i Obama-administrasjonen, og for å ha godkjent hundrevis av droneangrep som rammet sivile mål. Det har derfor ført til at Austin er den foretrukne kandidaten, ifølge to kilder.