Underhuset stemte for å beholde kontroversiell del av lovforslag

357 av de folkevalgte i Underhuset stemte for å sette inn igjen den kontroversielle delen av lovforslaget i loven om handel med det indre markedet i EU. 268 stemte mot, noe som gir 89 stemmers overvekt.

Tidligere mandag ble det kjent at statsminister Boris Johnson var villig til å fjerne eller deaktivere delen av den omstridte loven for å blidgjøre EU.

Overhuset, den ikke-folkevalgte delen av Parlamentet, stemte tidligere mandag for å fjerne den omstridte delen fra lovforslaget.

Etter at Underhuset nå har stemt for å beholde denne delen, blir lovutkastet atter en gang sendt tilbake til Overhuset, melder Sky News , i det som kan sammenlignes med bordtennis der de to kamrene ikke viker for hverandres krav.

Den omstridte delen av lovforslaget åpner konkret for at den britiske regjeringen på egen hånd kan avgjøre enkelte spørsmål knyttet til handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, selv om det skulle bryte med den delen av brexitavtalen som allerede er inngått.

EU mener forslaget bryter Storbritannias folkerettslige forpliktelser og har derfor innledet rettslige skritt mot britiske myndigheter.

Den britiske regjeringen selv mener forslaget innebærer et sikkerhetsnett som hindrer at Nord-Irland får et annet tollsystem enn resten av Storbritannia dersom samtaler om en ny handelsavtale med EU skulle bryte sammen, men har også vedgått at deler av det bryter med folkeretten.