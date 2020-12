Dansk helsetopp: Myndighetene hadde lovhjemmel til å avlive mink

Siboni var med på å skrive loven som regjeringen selv mener er brutt, ifølge avisen.

I loven om dyrehold står det at myndighetene har rett til å beslutte at det ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer kan skje «avliving av dyr, også i et område omkring et utbruddssted». Det er ikke presisert hvor stor området kan være.

Funnet av en mutert variant av coronaviruset hos dyrene førte til at den danske regjeringen gikk inn for nedslakting av millioner av mink.

Den danske regjeringen fryktet at framtidige vaksiner kunne miste effektivitet hvis det muterte viruset spredde seg.