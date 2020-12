Boris Johnson reiser til Brussel for et siste brexit-framstøt

I en felles uttalelse mandag skriver Johnson og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at forutsetningene for en avtale ikke er på plass. De to viser til vesentlig uenighet på tre velkjente felter – like konkurransevilkår, håndheving av reglene og fiskerispørsmål.

De to hadde mandag en telefonsamtale som varte over 90 minutter, men endte med å slå fast at det ennå er langt fram til en enighet.

– Vi har bedt våre sjefforhandlere og deres delegasjoner om å forberede en oversikt over sakene som gjenstår og som skal diskuteres i et fysisk møte i Brussel i løpet av de kommende dagene, skriver de to i uttalelsen.

Optimismen er imidlertid begrenset. Ifølge en sentral britisk regjeringskilde er mangel på framgang årsaken til Johnsons reise til Brussel.

– Vi tror ikke at denne prosessen er lukket, men ting ser svært vanskelige ut, og det er fullt mulig at vi ikke kommer i mål, sier vedkommende til AFP.

Toppmøtet nærmer seg

Tidligere mandag satt von der Leyen, EU-president Charles Michel, Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron i et videomøte der planene for EUs toppmøte senere denne uka ble diskutert.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har sagt at onsdag i realiteten er fristen for å få til enighet. Torsdag starter EU-toppmøtet, der rammeverket for en avtale – eller mangelen på en avtale – vil bli lagt fram for EUs 27 medlemsland.

Den britiske regjeringen kom tidligere mandag med et tilbud om å droppe et omstridt lovforslag for å få framgang i forhandlingene. Forslaget har åpnet for at britene kan bryte avtaler som allerede er inngått med EU, noe som har vekket skarpe reaksjoner i Brussel.

Financial Times er blant dem som omtaler det britiske utspillet som en olivengren i innspurten av forhandlingene, et siste tilbud for å sukre pillen og gjøre en avtale med EU mulig.

Folkerettsbrudd

Lovforslaget åpner konkret for at den britiske regjeringen på egen hånd kan avgjøre enkelte spørsmål knyttet til handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, selv om det skulle bryte med den delen av brexitavtalen som allerede er inngått.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen hadde mandag en lang samtale med Boris Johnson, og partene konstaterer at de fortsatt ikke er i mål med en endelig brexitavtale. Foto: Julien Warnand / AP / NTB

EU mener forslaget bryter Storbritannias folkerettslige forpliktelser og har derfor innledet rettslige skritt mot britiske myndigheter.

Den britiske regjeringen selv mener forslaget innebærer et sikkerhetsnett som hindrer at Nord-Irland får et annet tollsystem enn resten av Storbritannia dersom samtaler om en ny handelsavtale med EU skulle bryte sammen, men har også vedgått at deler av det bryter med folkeretten.

– Et tilbud om å ikke bryte en inngått avtale hvis du får det som du vil, er svært begrenset som et tillitsskapende tiltak. I høyden et olivenløv, definitivt ikke noen olivengren, skriver David Henig, leder for UK Trade Policy Project i tankesmia ECIPE i en kommentar.

Overgangsfasen over

Storbritannia gikk ut av EU 31. januar i år, men dette året har vært en overgangsfase der gamle ordninger fortsatt har vært gjeldende. Fra nyttår blir det imidlertid annerledes.

Uten en avtale kan konsekvensene bli store for samferdsel, transport, varehandel og økonomi.

Når det gjelder handel, vil det bli mer papirarbeid og nye toll- og momsregler å forholde seg til når Storbritannia havner utenfor det indre markedet og regnes som et tredjeland. Det vil også ramme næringslivet, både i EU og Storbritannia.

For EUs del vil adgangen til å fiske i britiske farvann forsvinne dersom man ikke kommer fram til en avtale. Da kan britene fiske mer, men det blir vanskeligere å selge fisken til EU, som er et viktig eksportmarked.

Et annet tema er at man blant annet risikerer at fly ikke lenger får landingstillatelser etter midnatt på nyttårsaften. EU-kommisjonen tror imidlertid det vil være mulig å finne midlertidige løsninger for å unngå altfor store problemer av denne typen.