Her reddes utrydningstruede sjiraffer fra oversvømt øy

På øya Baringo i den vestlige delen av Kenya, lever den utrydningstruede arten rothschildsjiraff. Den ble reintrodusert på øya i 2011, noe som har vist seg være ekstremt krevende.

Rothschildsjiraffen regnes i dag som en av de mest truede underarter, og totalbestanden har blitt estimert til færre enn 2.500 dyr, mens noen anslag er så lave som 670 dyr.

Oversvømmelse, matmangel og pytonslanger

De siste årene har vannstanden i elven som omgir øya steget faretruende. Dette bidrar til å ødelegge sjiraffenes levekår, og ødelegger naturlige beiteområder.

Dette gjør det også svært krevende for sjiraffene å livnære sine avkom, og truer dermed sjiraffens evne til reproduksjon, ifølge Northern Rangelands Trust.

Flere kalver har allerede måttet gi tapt siden 2011. Økende populasjon av pytonslanger utgjør også en alvorlig trussel for kalvene.

– Overlevelsen av disse sjiraffene er avgjørende

– Overlevelsen av disse sjiraffene er avgjørende for vår pågående innsats for den nasjonale gjenvinningsstrategien for perioden 2020-2025, sier direktør for forskning og planlegging for biologisk mangfold i Kenya Wildlife Service, Dr. Patrick Omondi.

For å hjelpe sjiraffene ut av denne knipen er det nå igangsatt en storstilt redningsoperasjon. For å lokke sjiraffene ut av sitt naturlige habitat, har sjiraffene blitt lokket med frukt, blant annet mango, som står høyt på sjiraffens meny.

De høyreiste dyrene har dessuten fått bind for øynene så de ikke motsetter seg den uvanlige redningsmanøveren, skriver Global Times.

– Hver sjiraff har sin egen personlighet

Hittil er syv sjiraffer transportert over elven til trygge habitater. Sjiraffene transporteres med lektere som har høye vegger på sidene for at ikke sjiraffene skal rømme og havne i vannet.

– Hver sjiraff har sin egen personlighet. Noen er veldig engstelige, mens andre er modige og går frivillig ut på tømmerflåten , sier Susan Myers i Save Giraffes Now.

Nå venter en ny, og forhåpentligvis tryggere tilværelse for den utrydningstruede arten.

– Vil bli beskyttet mot rovdyr og krypskyttere

– Her er de trygge for det stigende vannet, og de vil bli beskyttet mot rovdyr, krypskyttere og andre trusler, forsikrer Dr. Patrick Omondi.

Lake Nakuru nasjonalpark i Kenya og Murchison Falls nasjonalpark i Uganda er to av få steder man fortsatt kan oppleve ville rothschildsjiraffer.

For å redde den ville populasjonen er det igangsatt flere avlsprogram, blant annet ved sjiraffsenteret i Nairobi i Kenya og i Woburn safaripark i Bedfordshire i England.

