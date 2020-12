Coronatiltakene forlenges i Danmark - delvis nedstenging i storbyene

Den danske regjeringen forlenger de nåværende restriksjonene i landet til og med 28. februar. Dermed opprettholdes grensen på ti personer for private samlinger. Det gjelder også julaften.

– Smitten er for høy. Situasjonen er bekymringsfull, sier Frederiksen.

Det innføres også nye restriksjoner i 38 kommuner, som vil gjelde fra onsdag. Kommunene er i hovedstadsområdet rundt København og rundt storbyene Aarhus og Odense.

Der sendes skoleelever fra femte trinn og oppover hjem, mens restauranter, barer, teatre og treningssentre er blant stedene der dørene må stenges.

– Jeg vet godt at beskjedene vi kommer med i dag vil være nedslående for noen. Men det er viktig å huske at vi har kommet langt, på grunn av en stor felles innsats, sier Frederiksen.

Mandag er det også registrert ny smittetopp i Danmark. Helseminister Magnus Heunicke sier 2.046 nye coronatilfeller er registrert. Samtidig har antall sykehusinnleggelser steget med 26 til 328.

Statens Serum Institut skrev i et notat til regjeringen før helgen at det kunne bli registrert så mange som 4.000 daglige smittetilfeller før jul, om ikke smittespredningen bremses.