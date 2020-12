Over 1 tonn kokain skjult blant bananmos i Storbritannia

De gjorde avsløringen under en rutineinspeksjon av et handelsskip 12. november da skipet lå til kai i London Gateway Port øst for utløpet av Themsen. Skipet skulle videre til Nederland, skriver The Independent.

Beslaget på 1.060 kilo var det nest største på to måneder etter at Storbritannia har trappet opp inspeksjonene under koronapandemien. 12. september fant britiske tollere 1.155 kilo kokain i en konteiner som var lastet med papir.

Storbritannia var ikke kokainforsendelsens mål, men det er sannsynlig at i hvert fall en del av narkotikapartiet ville ha endt opp på gatene i landet, mener National Crime Agency (NCA).