Trumps løfte om full innsyn i Kennedy-saken forblir uinnfridd

Som de fleste amerikanere i sin aldersgruppe, var Trump fascinert av drapet på president John F. Kennedy og alle de ubesvarte spørsmålene. Like etter at han flyttet inn i Det hvite hus, lovet Trump at alt som ligger av hemmelige dokumenter i offentlige hvelv og arkiver, skulle frigis.

Men bare uker fra maktskiftet i Washington ser det ut til at han må overlate denne oppgaven av stor historisk og offentlig interesse til etterfølgeren Joe Biden.

Løftet om innsyn i alle dokumenter vakte betydelig oppmerksomhet. Tallrike fjernsynsdokumentarer og spillefilmen JFK av Oliver Stone hadde skjerpet opinionens interesse for det som skjedde før, under og etter skuddene i Dallas 22. november 1963. En ny generasjon ventet i spenning, og historikere fikk vann i munnen.

Twitter-løfte

I en av sine tallrike twittermeldinger meldte Trump med fynd og klem i oktober 2017 at han, som president, ville åpne de blokkerte og klassifiserte JFK-arkivene. Men kort tid etter, gikk futten litt ut av løftet.

Rundt 35.000 dokumenter ble avgradert, men mange var sterkt sladdet, og hele historien var det ikke mulig å skjønne. Etter anmodning fra CIA og FBI utsatte Trump full avgradering i ytterligere seks måneder. Indre stridigheter i administrasjonen blokkerte fortsatt for innsyn i hva som skjedde da en kule tok livet av en ung president som utstrålte håp og visjoner for USA.

En ny bunke dokumenter ble frigitt i april 2018, men forhåpningene ble ikke innfridd. Vel 19.000 dokumenter ble avgradert, men det var fortsatt 16.000 dokumenter som inneholdt opplysninger som kunne holdes tilbake til 2021. Trump måtte innrømme at det var solide argumenter for å holde igjen.

Må vente

– Jeg er enig med arkivarenes anbefaling at fortsatt tilbakeholdelse er nødvendig for å skjerme landets sikkerhet. Dette er opplysninger av slik viktighet at det overgår opinionens ønsker om umiddelbart innsyn, sa presidenten.

Han la dog til at han hadde beordret en ny gjennomgang av sladdede dokumenter og at tidsfristen var tre år. Dette er absolutt siste frist, og dokumenter som kan frigis underveis, skal bli det, lovet Trump.

Ingen formelle grunner sto dermed i veien for frigivelse av dokumenter, men etter april 2018 har nasjonalarkivet ikke frigitt et eneste.

På Bidens vakt

Dersom det ikke blir nye utsettelser med god begrunnelse, vil all dokumentasjon rundt Kennedy-drapet bli avklassifisert senest 26. oktober 2021. Dette betyr at den påtroppende president Joe Biden og hans administrasjon vil få æren av å åpne arkivene 57 år etter den skjebnesvangre dagen i Texas.

– Men Trump-administrasjonen leter med lys og lykte etter beslutninger og presidentdirektiver som kan pynte på Trumps ettermæle. Dette kan jo være en slik sak, og noe Trump ville like å gjøre. Om ikke annet for å hisse opp CIA og andre sikkerhetsbyråer. Det passer Trumps lynne, vise fingeren i det han må forlate Det hvite hus, sier Larry J. Sabato, forfatter av et stort verk om Kennedy og politisk kommentator tilknyttet Virginia-universitetet.

I dag inneholder nasjonalarkivet over 300.000 dokumenter om Kennedy-drapet, mer enn 5 millioner sider. Rundt 520 arkiverte mapper tilknyttet saken har juridiske klausuler og kan kun åpnes etter behandling i en rettsinstans.

Anti-Castro

De dokumentene som er frigitt i årenes løp, selv med sladding, tetter noen hull i kunnskapen, men reiser også spørsmål, blant annet om rollen til en Miami-basert gruppe som het Alpha 66. Dette var en gruppe som sterkt hatet Cubas leder Fidel Castro.

En leder av denne gruppen påsto at han så en høyt rangert CIA-agent trene Lee Harvey Oswald med det mål å ta livet av Castro. Dette var før Oswald ble tiltalt for å ha drept Kennedy.

Oswald ble selv drept av nattklubbeier Jack Ruby før han rakk å forklare seg om sine motiver og kontakter.