Georgia avviser valgfusk i presidentvalget

– Vi har aldri funnet noe systemisk fusk, ingenting som ville omstøte valget, sa Raffensperger søndag mens Trump fortsatte å presse tjenestemenn til å gjøre om på statens valg.

Lørdag sa Trump på et folkemøte i delstaten at han anser seg som vinner av valget, og at han vil fortsette kampen mot resultatet.

Tidligere samme dag prøvde han i en telefonsamtale å presse statens republikanske guvernør Brian Kemp til å hjelpe ham med å omgjøre valgresultatet, ifølge flere medier.

Men viseguvernør Geoff Duncan, også han republikaner, sa søndag til CNN at Kemp avviste Trumps krav om å overtale Georgias lovgivende forsamling til å utpeke valgmenn som ville stemme på ham i stedet for Joe Biden.

– Vi skal virkelig ikke flytte på målstengene på dette punktet i valgprosessen, sa han.

Trump tapte den tradisjonelt republikanske staten med mindre enn 13.000 stemmer. Flere omtellinger har bekreftet resultatet, som igjen er godkjent av Raffensperger og Kemp.

Raffensperger, som selv stemte på Trump, men som Trump kaller en folkefiende, sier at han og hans familie har mottatt dødstrusler, og at også folk i tellekorpset er blitt truet.

– Det vi ser er bare irrasjonell, sint oppførsel. Det er upatriotisk, sier han.

Viseguvernør Duncan sier at Trumps angrep på Raffensperger og Kemp er motbydelig. Han mener også at feilinformasjonen som Trump sprer om valget 3. november, kan skade utsiktene til at de republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler vinner sine valg 5. januar.