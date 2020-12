Opposisjonen vant fram i Kuwait

24 av de 50 setene i nasjonalforsamlingen ble vunnet av opposisjonskandidater, opp fra 16 i det sittende parlamentet.

Opposisjonen krever reformer for å bekjempe korrupsjon, og de er bekymret for den høye gjelda som regjeringen har opparbeidet.

29 kvinner stilte til valg, men ingen av dem ble valgt. Det var et slag mot kvinnene i det oljerike landet som har kjempet for bedre representasjon etter at de fikk stemmerett for 15 år siden.