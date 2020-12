Trump har gjenopptatt henrettelser – anklages for politisk spill

Trump-regjeringen gjenopptok i sommer henrettelser på føderalt nivå i USA, etter en pause på 17 år.

Siden da er åtte dømte blitt henrettet. Ytterligere fem henrettelser er planlagt, og en av dem skal finne sted 15. januar – bare noen dager før Joe Biden overtar som president.

– Dette brukes åpenbart på en politisk måte, sier Bryan Stevenson (61) til nyhetsbyrået AFP.

Han hevder henrettelsene brukes som et «politisk verktøy» i den siste fasen av Trumps tid som president.

Har avslørt justismord

Stevenson mottok for noen dager siden Right Livelihood Award, av og til omtalt som «den alternative nobelprisen».

Prisen deles ut hvert år i Stockholm i begynnelsen av desember. Stevenson ble hedret for sin kamp for borgerrettigheter og reform av rettssystemet i USA.

Den afroamerikanske advokaten og aktivisten er motstander av dødsstraff og særlig bekymret for justismord der uskyldige dømmes til døden. Selv har han bidratt til at 130 dødsdømte har fått omgjort dommene sine eller blitt erklært uskyldig.

– For hver niende person vi har henrettet i USA, er det blitt identifisert én uskyldig dødsdømt, sier Stevenson.

Ønsker umiddelbar stans

I tillegg til at folk kan dømmes til døden i USAs føderale rettssystem, er dødsstraffen også i bruk i en rekke av landets delstater.

Stevenson mener tilfellene av justismord og feilaktige domfellelser burde ført til en umiddelbar stans i henrettelsene.

Han sammenligner situasjonen med hvordan feil og ulykker håndteres i luftfarten og helsevesenet.

– Når et fly krasjer, så må vi finne ut hvorfor. Da tillater vi ikke at flyene er i lufta, sier Stevenson.

– I rettsvesenet så fortsetter vi ikke bare å henrette folk. Vi prøver ikke engang å finne ut hvorfor det gjøres så mange feil, legger han til.

I tillegg til at advokaten nå er hedret med Right Livelihood Award, var en av sakene hans utgangspunkt for filmen «Just Mercy» i fjor. Her ble Stevenson spilt av Michael B. Jordan.

Mange svarte dødsdømte

Før Trump-regjeringen gjenopptok de føderale henrettelsene, var bare tre slike henrettelser gjennomført i USA i løpet av 45 år.

En av disse var fullbyrdelsen av dødsdommen mot Timothy McVeigh. Han var dømt for terroraksjonen i Oklahoma City på midten av 1990-tallet.

McVeigh var en hvit politisk ekstremist, men en stor andel av USAs dødsdømte er afroamerikanske menn. Stevenson mener svarte diskrimineres i rettsvesenet og at de derfor risikerer å bli uskyldig dømt.

– Vi har mange svarte personer som blir feilaktig anklaget, feilaktig pågrepet og feilaktig dømt, sier han.

Rasisme er kommet høyere på dagsordenen i USA etter de mange protestene mot rasisme og politivold det siste halvåret. Ifølge Stevenson er det avgjørende å snakke om diskrimineringen og konfrontere problemet.