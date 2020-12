Nye høye smittetall i USA

Universitetets oversikt fra klokken 2.30 natt til søndag viser at det også ble registrert 2.527 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Også det er det høyeste som er registrert.

USA er landet med flest smittetilfeller og dødsfall i verden og har opplevd en kraftig økning i smittetall og sykehusinnleggelser.

Oversikten til Worldometers , som regner døgnet fra klokken 1 norsk tid, viser at det ble registrert 237.328 smittetilfeller de siste 24 timene i USA. I alt 2.743 døde av eller med covid-19 siste døgn, ifølge den opptellingen.

Daglig settes det nye smitterekorder i landet, og det daglige dødstallet ligget på nærmere 2.000. Det er på høyde med nivået under den første smittebølgen i vår.

Tallet på sykehusinnleggelser øker også, særlig i de mest folkerike delstatene California, Texas, Florida og New York, ifølge Covid Tracking Project. Per 4. desember fikk 101.276 koronapasienter behandling på sykehus, viser oversikten. Også det er det høyeste tallet som er registrert under pandemien.

I alt er det registrert mer enn 14,9 millioner smittetilfeller og 287.825 dødsfall knyttet til koronapandemien i USA, ifølge Worldometers.