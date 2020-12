Dødstallet stiger etter gruveulykke i Kina

Lørdag ble det meldt at 18 gruvearbeiderne hadde omkommet som følge av kullosforgiftning. Det tallet er nå oppjustert.

I alt var 24 arbeidere innesperret i gruva, og kun én av dem overlevde, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Ulykken skjedde da utstyr ble demontert og flyttet fra den 45 år gamle gruva, som ble lagt ned for to måneder siden, ifølge nyhetssiden The Paper.

Myndighetene undersøker årsaken til lekkasjen av karbonmonoksid.

I september døde 16 personer av kullosforgiftning som følge av en brann i en gruve i samme område nær byen Chongqing.