Nye smitterekorder daglig i USA

Den forrige rekorden ble satt torsdag og var på over 217.000 nye tilfeller, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Ukegjennomsnittet på daglige dødsfall øker også og har nå passert 2.000. For to uker siden var det 1.448. Fredag ble det meldt inn 2.607 dødsfall av covid-19.

Til sammen er 14,3 millioner mennesker smittet i USA i løpet av pandemien, og over 279.000 mennesker har dødd av viruset.

Hele landet rammet

Den første bølgen rammet New York i vår, og den andre herjet først i delstater i sør og sørvest i sommer og i høst Midtvesten og præriestatene. Men nå sprer pandemien seg over hele USA.

I mange delstater er sykehusene under sterkt press, og flere steder bygges det nå opp feltsykehus for å ta pasienter som ikke får plass på andre sykehus.

I Georgia i sørøst er det høyeste antall smittede siden i vår registrert med over 6.000, mens det i Oregon i nordvest også ble registrert nye rekorder med 2.100 nye smittede og 30 dødsfall.

– Bli hjemme

I San Francisco-området blir det fra søndag innført ny nedstengning som innebærer at innbyggerne i fem fylker må holde seg mest mulig innendørs.

Ordren kommer dagen etter at guvernør Gavin Newsom opplyste at hele California vil være nedstengt innen midten av desember.

Dermed må de fleste av delstatens 40 millioner innbyggere belage seg på en flere uker lang nedstenging.

Ordren kom samme dag som det ble registrert ny rekord i smittede i delstaten med 22.018 tilfeller. Over 9.000 syke er innlagt på sykehus med coronaviruset.

Håper på vaksine

Amerikanerne setter nå sin lit til at flere vaksiner mot corona er klar til godkjenning og forhåpentlig kan tas i bruk før jul. Det vil likevel ta flere måneder før vaksinene er allment tilgjengelige.

USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci mener at januar og februar kan bli de verste månedene hittil etter familiesamlinger over hele USA under Thanksgiving og jul, i strid med alle anbefalinger.

Visepresident Mike Pence forsøkte fredag å overbevise amerikanerne om at de kan ha tillit til at de nye vaksinene blir trygge.

På et møte hos USAs smittevernmyndigheter CDC i Atlanta sa Pence at tilliten er avgjørende for at nok mennesker lar seg vaksinere slik at vaksinens effektivitet sikres.

– Biologisk krigføring

Selv om Trump-administrasjonen setter alt inn på at en vaksine skal bli løsningen på pandemien, er en stor andel amerikanere skeptiske, og mange sier de ikke vil ta vaksinen.

At det er vanskelig med tillit i USA, illustreres av en tjenestemann hos helsemyndighetene i Wyoming som skaper tvil om coronaviruset og kaller vaksinene biologiske våpen.

Ifølge avisa Casper Star-Tribune mener Igor Shepherd at covid-19 er «en såkalt pandemi», og at vaksinene er en sammensvergelse av Russland og Kina for å spre kommunisme.