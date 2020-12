Arbeidere jobber på spreng for å få ferdig Trumps mur ved grensen til Mexico

Grensegjerdet, eller muren som den gjerne blir kalt, er av Trump regnet som en av hans viktigste seire i de fire årene han har vært president. Blant hans tilhengere har den også blitt et symbol på hans handlekraft.

Men arbeiderne ser ut til å ha en umulig oppgave når det gjelder Trumps ønske om å få gjerdet ferdig før Joe Biden overtar som president 20. januar.

I stedet ligger det an til at Biden arver en halvferdig konstruksjon som vil bli stående som et testament over Trumps svært strenge politikk mot papirløse innvandrere.

Biden har lovet å stanse prosjektet, som han mener Trump-administrasjonen har kastet bort 15 milliarder dollar på.

Fortsetter som før

En av arbeiderne forteller til nyhetsbyrået AFP at de nå bygger en strekning på om lag 120 meter per dag. Med denne hastigheten vil de ha fullført en strekning på ytterligere 5,5 kilometer innen Trump har sin siste dag som president.

– De har ikke sagt at vi skal stanse. Hvis de allerede har bevilget pengene, hvordan skal de kunne la den stå uferdig? spør arbeideren, før en arbeidsleder minner ham om at han ikke skal snakke med journalister.

Gjerdet dekker nå en strekning på nærmere 67 mil, ifølge en oppdatering fra amerikanske tollmyndigheter, men grensen er over 300 mil lang.

Mesteparten av det som er bygd til nå, er forsterkninger av en allerede eksisterende mur som var 4 meter høy, men som nå rager 10 meter over bakken.

Prioriteringen har vært å få bygd stålgjerdet i de mest tettbefolkede områdene ved grensen, der de fleste ulovlige grensepasseringene skjer.

Mange blir skadd

Samtidig som Trumps løfte om å bygge en «stor, vakker mur» langs hele grensen ikke ser ut til å bli innfridd, har den allerede etterlatt seg mengder med knuste drømmer og brukne bein og armer.

Mange mennesker er blitt alvorlig skadd når de har forsøkt å klatre over de enorme sperringene, opplyser Alejandro Calderon, en 55 år gammel mann fra Cuba som driver et senter som gir innvandrere tak over hodet.

– Jeg har sett menn med hodeskader, brukne armer, to brukne føtter. Folk som har kommet hit i rullestol. Og ikke bare to eller tre, men mange, sier han.

Gang på gang har han sett desperate mennesker på flukt fra fattigdom og vold hoppe ned i det forbudte land, USA.

Ingen helsehjelp

Men det han er mest overrasket over, er at de skadde ofte blir sendt tilbake til Mexico uten noen form for helsehjelp.

– De sender dem tilbake i den tilstanden, og vi må gi dem førstehjelp selv om vi ikke har noen leger, sier Calderon, som selv er utdannet ingeniør.

Domingo Barahona, en 45-åring fra Guatemala, har allerede forsøkt å ta seg over gjerdet to ganger, og nå vil han forsøke en tredje gang.

For få dager siden så han papirløse innvandrere som hadde pådratt seg åpne sår rett inn til beinet etter å ha kastet seg ned fra gjerdet.

– De fikk ikke engang smertestillende på veien tilbake fra USA, sier han.

Vil ikke vente på å bli drept

Barahona etterlot seg en tolv år gammel sønn hjemme, men han mener at USA er den eneste muligheten han har til å unngå skjebnen til sin bror, en politimann, som ble drept av «dårlige folk».

– Jeg vil dø mens jeg kjemper i stedet for å bli sittende og vente på at de dreper meg, sier han.

Trumps valgnederlag har gitt både ham og andre papirløse innvandrere håp om en mykere innvandringspolitikk.

– Biden virker som en veldig menneskelig person, sier Elienai Lopes, en 27-åring fra Brasil som har gjort fire mislykkede forsøk på å ta seg over grensen.

Men å stanse prosjektet umiddelbart kan bli vanskelig for Biden ettersom det allerede er inngått en rekke kontrakter med selskaper som er involvert i byggingen. I tillegg har justisdepartementet gått til søksmål mot en rekke jordeiere for å få ekspropriert områder der gjerdet skal bygges.

I august sa Biden at han ikke vil bygge en eneste meter til av muren. Han lovet også å trekke tilbake søksmålene. Men denne uken kunne en talskvinne for Bidens overgangsteam ikke svare på spørsmål om hvordan Biden skal sikre at byggingen stanser.



I stedet sa hun at Biden vil oppheve Trumps erklæring om at det eksisterer en nasjonal krise og heller investere i «virkelige løsninger» ved grensen, deriblant smartere måter å styrke grenseovervåkingen på.