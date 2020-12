Tysk delstat vurderer strengere koronatiltak

Det er ventet at resultatet av møtet som holdes klokken 12 søndag er ytterligere innskjerpinger i restriksjonene som allerede er innført.

De siste dagene har Söder flere ganger foreslått en strengere kurs for å håndtere stigende smittetall. Han har også gjort det klart at han mener den planlagte oppmykningen mellom jul og nyttår er for omfattende.

Tysklands statsleder og delstatsleder ble onsdag enige om å forlenge den delvise nedstengingen av landet. I et forsøk på å dempe smittespredningen innførte Tyskland 2. november en delvis nedstenging. Den er nå forlenget til 10. januar.

Over 1,1 millioner tyskere er blitt smittet av koronaviruset siden pandemien brøt ut. Det er i alt registrert 18.691 koronarelaterte dødsfall i landet, ifølge Worldometers.