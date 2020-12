Fortsatt ingen avtale mellom USA og Tiktok

USA har gitt selskapet Bytedance, det kinesiske selskapet som eier Tiktok, frist til midnatt til å komme med en akseptabel avtale som kan sikre amerikansk eierskap for Tiktoks virksomhet i USA.

Samtalene mellom Tiktok og myndighetene kommer til å fortsette på overtid, og folk i USA kan fortsatt bruke den populære appen, opplyser kilder med kjennskap til saken.

Trump-administrasjonen har truet med å forby Tiktok, av frykt for at appen kan brukes til å spionere for kinesiske myndigheter. For å hindre at forbudet trer i kraft, ønsker de at Bytedance selger til amerikanske eiere.