Svensk ekspert erkjenner: – Lurt oss flere ganger

Stockholm er en av de hardest rammede hovedstedene i Europa av den pågående coronapandemien. Til nå har over 2.600 personer mistet livet som følge av viruset i den svenske hovedstaden, det vil si 113 døde per 100.000 innbyggere.

Bare Madrid er verre med 11.349 dødsfall, 170 per 100.000 innbyggere.

I mars vakte det stor oppsikt da den svenske WHO-rådgiveren og smitteverneksperten Johan Giesecke uttalte følgende om viruset som spredde seg over hele verden:

– Jeg tror at det kan bli som en vanskelig influensasesong. Jeg tror det er sammenlignbart med det.

Årlig dør mellom 500 og 2.000 personer av influensa i Sverige.



– Lurt oss mange ganger



Nå erkjenner Giesecke at han tok feil.

– Jeg trodde det skulle spres mer som en vanlig influensa - mer jevnt. Nå vet vi at majoriteten av de som er smittet antakelig ikke er så smittsomme, og det er veldig vanskelig å gjøre modeller for. Vi har «superspredere» og folk som overhode ikke smitter, sier han til SVT.

Til Svenska Dagbladet uttalte Tom Britton, professor i matematisk statistikk ved Stockholms universitet, at Stockholm kunne nå flokkimmunitet allerede i juni. Etter en rolig sommer herjer smitten igjen i den svenske hovedstaden.

Over 2.600 personer har mistet livet som følge av viruset i Stockholm. Foto: TT / Reuters

– Det er et virus som har lurt oss mange ganger og det kommer til å lure oss igjen. Det oppfører seg ikke som vi trodde. Det har en klyngeeffekt, som spiller en rolle i smittespredningen, forteller Giesecke til SVT.

– Norge er avvik i Europa



Det siste døgnet er det registrert hele 174 coronarelaterte dødsfall i Sverige. Så langt har nesten 7.000 mennesker i landet dødd under pandemien.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier befolkningstettheten er en mulig forklaring på at Norge har kommet bedre ut av pandemien enn Sverige.

– Sverige følger samme mønster som mange andre hardt rammede land i Europa, som Belgia, Nederland, Storbritannia og så videre. Danmark ligger i et slags mellomsjikt, mens framfor alt Norge og Finland er avvik i europeisk sammenheng, sier Tegnell ifølge Expressen.

Han viser til at Norge har en befolkningstetthet på 14 innbyggere per kvadratkilometer, Finland har 16 og Sverige 24. Tegnell løfter fram befolkningstettheten som en mulig forklaring på at Finland og Norge har kommet bedre ut av pandemien enn Sverige.