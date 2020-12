Terrortiltalt norskpalestiner skal møte i retten i Frankrike lørdag

61-åringen landet på Charles de Gaulle-flyplassen i Paris fredag kveld. Han er utlevert etter at Justisdepartementet valgte å etterkomme kravet fra franske myndigheter om å utlevere ham.

Lørdag skal mannen møte for en antiterrordommer i Paris, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Mannen er tiltalt for å ha stått bak et terrorangrep mot en jødisk restaurant i Paris i 1982, der seks personer ble drept og 22 skadd. Selv hevder han at han ikke var i Paris i 1982.