Fortsatt ingen brexit-enighet – samtalene satt på pause

EUs sjefforhandler Michel Barnier og hans britiske motpart David Frost sa etter møtet at partene etter en ukes intense forhandlinger er enige om at betingelsene for en avtale ikke er innfridd. Den felles kunngjøringen ble publisert på Twitter fredag kveld.

De to viser både til betydelige forskjeller når det gjelder konkurranse på like vilkår, fordeling av rettigheter og plikter, samt fiskeri. Forhandlingene er nå satt på pause mens de orienterer sine respektive ledere.

Lørdag skal britenes statsminister Boris Johnson snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på telefonen.