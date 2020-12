Midlertidig serbisk-ortodoks patriark innlagt på sykehus med corona

Kisten med den avdøde patriarken Irinej under begravelsesseremonien i Beograd 21. november. To av de øverste lederne i den serbisk-ortodokse kirken har dødd etter at de testet positivt for koronaviruset. Nå er også patriarkens midlertidige etterfølger innlagt på sykehus med covid-19. Foto: Darko Vojinovic / AP