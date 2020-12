Historisk marihuana-vedtak i Kongressen

Vedtaket fredag er et stort skritt i retning av å bringe USAs føderale lover på linje med lovgivingen i flere amerikanske delstater, samt i en rekke andre land som har liberalisert bruken av stoffet.

– Dette er et historisk øyeblikk, sa demokraten Tusli Gabbard etter vedtaket.

Representantenes hus, som kontrolleres av demokratene, vedtok forslaget med 228 mot 164 stemmer. Men det må også gjennom i Senatet hvis det skal settes ut i livet, og der er det republikansk flertall.

Forslaget går ut på at marihuana blir fjernet fra føderale myndigheters liste over forbudte stoffer, der det er oppført som et farlig narkotisk stoff som det er straffbart å bruke, på linje med heroin og kokain.

Flere delstater har imidlertid legalisert marihuana for medisinsk bruk, og enkelte steder, som i Colorado, er det også lov å bruke stoffet som rusmiddel.

Ved å avkriminalisere marihuana vil personer som bruker stoffet, ikke lenger bli pågrepet, og dommene mot dem som nå sitter fengslet etter å ha blitt dømt for bruk av marihuana i en føderal domstol, vil bli omgjort.

Det vil også føre til at delstater kan lage sine egne lover, samtidig som det kan bli innført føderale lover som regulerer bruken og som innebærer at produsentene må betale skatt, slik det er for produsenter av alkoholholdige drikker.