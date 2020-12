Flere tusen angivelig drept i Tigray-provinsen i Etiopia

Lederskapet har flyktet fra hovedbyen Mekele, men i et intervju med Tigray TV sier Getachew Reda, rådgiver for Tigrays øverste leder, at flere tusen mennesker er blitt drept. Han oppfordrer regionens unge til å stå opp mot regjeringshæren og innta posisjoner på slagmarken.

På grunn av krigssituasjonen er det umulig å få korrekte tapstall og troverdige anslag om hvordan krigshandlingene utvikler seg.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali erklærte tidligere i uken seier i maktkampen mellom hans regjering og ledelsen i den tungt bevæpnende Tigray-regionen i nord.