Smittetrykket i København øker – operasjoner utsettes for å berge sykehuskapasiteten

Danmark har fem risikonivåer i coronavarslingssystemet, som gir et overblikk over smitten og varsler potensielle nye restriksjoner. Hovedstadsregionen er den første som har havnet på nivå 4.

Helseminister Magnus Heunicke skriver på Twitter at «kritisk høy forekomst i hovedstadsområdet kan gi et begynnende press på sykehuskapasiteten».

Restriksjoner for regioner i nivå 4 inkluderer stenging av barer og serveringssteder, begrensning i idretten og mer hjemmearbeid. Det er ennå ikke varslet nye restriksjoner for København-området.

Utbrudd på sykehus

Samtidig flyttes sykehusregionen Sjælland fra beredskapsnivå 0 til 1. Sjællands Universitetshospital opplyser at de utsetter flere planlagte operasjoner.

Det skal frigjøre plass og personell som trengs for å behandle de mange coronasyke.

Andelen innlagte har vært stabil den siste uken, men et smitteutbrudd blant 14 ansatte og 12 innlagte på avdelingen for blodsykdom skaper behov for flere sengeplasser umiddelbart.

Flytter 30 operasjoner

Minst 30 operasjoner som var planlagt på ortopedisk avdeling, blir utsatt til over nyttår.

– Det er nødvendig og helt i tråd med vår beredskapsplan, rett og slett for at vi kan sikre sengeplasser og personell som vi trenger for å behandle og observere det stigende antallet innlagte covid-19-pasienter, sier konserndirektør Leif Panduro Jensen i sykehusregionen.

Behandlingen av pasienter på akutten fortsetter som før uavhengig av det økte beredskapsnivået.