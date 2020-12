Erdogan håper Frankrike kvitter seg med Macron

– Macron er trøbbel for Frankrike. Med Macron går Frankrike gjennom en veldig farlig periode, sa Erdogan da han fredag møtte journalister i Istanbul.

– Mitt ønske for Frankrike er at de kvitter seg med Macron-trøbbelet så snart som mulig, la den tyrkiske presidenten til. Hvis ikke, mener han at landet ikke vil greie å hanskes med protestbevegelsen Gule vester.

Macron forsøkte fredag å hindre en videre opptrapping etter Erdogans nye krasse utfall.

Han nøyde seg med å be om «respekt» og unngikk å kommentere uttalelsene til sin tyrkiske motpart. I et intervju med nettavisen Brut sa han dessuten at Erdogan er i ferd med å begrense friheten til den tyrkiske befolkningen.

Da Erdogan i oktober uttalte at Macron trenger å få undersøkt sin mentale helse etter å ha forsvart Muhammed-karikaturene i forbindelse med drapet på en fransk lærer, svarte franske myndigheter særdeles hardt. Erdogans utfall ble omtalt som propaganda og Frankrikes ambassadør i Tyrkia ble hjemkalt.

De to presidentene har blant annet vært på kant som følge av Tyrkias gassleting i Middelhavet, krigen i Libya, Muhammed-karikaturene og i det siste også konflikten i Nagorno-Karabakh.

Erdogan sa fredag også at Frankrike har mistet troverdighet som megler i Minsk-gruppen, som ble etablert på 1990-tallet for å forhandle fram en fredsavtale om Nagorno-Karabakh. Tyrkia har støttet Aserbajdsjan i konflikten, mens Frankrike har sympatien hos Armenia.