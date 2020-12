14 dømt til døden i Kongo for å ha drept rap-tvillinger

Rapperne Max Nsena Ntumba og Perce Muamba Ntumba var tvillinger og rapstjerner i hovedstaden Kinshasa, og ble drept da de var på vei til Matadi for å holde en konsert i sommer.

De to rapperne ble slått i hjel før kroppene deres ble påtent etter at de hadde blitt anklaget for å forsøke å stjele en motorsykkel.

14 menn er dømt til døden for drapene, mens 9 andre ble frifunnet.

Kongo har ikke henrettet noen siden 2003, og det er ventet at dødsstraffene blir omgjort til fengsel på livstid.

Drapene utløste opprør i hovedstaden og i provinsen Kongo Central, der musikerne var særlig populære.