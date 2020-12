Håp om normalisering mellom Qatar og arabiske naboland

Kuwait spiller rollen som mekler i den over tre år lange striden mellom Qatar på den ene siden og en gruppe på fire arabiske land på den andre: Bahrain, Egypt, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

De fire kuttet alle bånd til Qatar 5. juni 2017 etter et toppmøte i Saudi-Arabia der Gulf-ledere møtte president Donald Trump. Qatar ble beskyldt for å støtte regional terrorisme og for å ha tett kontakt med Iran, alles fiende nummer én.

Midt under disputten gjenåpnet Qatar fulle diplomatiske forbindelser med Iran, og sjeik Mohammed forsvarer sine kontakter med så vel Iran som Tyrkia. Samtidig er Qatar en verdsatt alliert av USA og huser en flybase med 10.000 amerikanske soldater som også er framskutt base for den amerikanske sentralkommandoen.

Kuwaits utenriksminister Sheik Ahmed Nasser Al Mohammed Al Sabah sier i en kunngjøring på kuwaitisk fjernsyn at det har vært samtaler mellom den nye styrende emiren i Kuwait og USAs president om krisen.

Utenriksministeren sier at det har vært «fruktbare» samtaler, dog uten å gå i detaljer. Han la til at dialogen kan bidra til forsoning blant landene i Samarbeidsrådet for golfstatene, der alle de uenige partene er medlemmer.

Oljestaten Qatar er vertsland for fotball-VM i 2022.