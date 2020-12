Spanske kongelige feier jul med tidligere kong Juan Carlos i Abu Dhabi

Gamlekongen forlot hjemlandet under mystiske omstendigheter etter sommeren da det ble innledet en korrupsjonssak mot ham. Det gikk to uker før kongehuset bekreftet at han hadde reist til De forente arabiske emirater.

El Pais melder nå at den tidligere kongen ikke må feire julen alene. Det skal ikke foreligge planer om at han returnerer til Spania, snarere at han får besøke hjemmefra av sine to døtre og noen av barnebarna.

Ifølge avisen er det opp til kong Felipe når faren kan komme tilbake. Det skal visstnok ikke skje med det første.