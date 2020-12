Danmarks største narkotikasak noensinne ruller i gang

Det er satt av hele 54 dager til behandlingen av saken, og dom ventes så sent som i september 2021. Alle de 15 tiltalte nekter straffskyld. Blant de tiltalte er en svensk statsborger.

«Operasjon Goldfinger,» som saken blir kalt av politiet, har pågått i flere år. Et organisert svensk-dansk nettverk skal stå bak smugling av totalt 9 tonn kokain til Danmark fra 2012 fram til sommeren 2019.

Kokainen skal ha blitt solgt i Danmark og Sverige. Fire personer er allerede blitt dømt i saken, blant dem en bussjåfør som ble funnet skyldig i å ha fraktet 30 millioner kroner til Makedonia på vegne av nettverket.

Rettssaken har allerede møtt på flere problemer. For å få plass til de tiltalte, forsvarsadvokater, pårørende, og mange titalls politifolk og fengselsbetjenter, og samtidig opprettholde smittevern, har retten måttet flytte saken til et eget lokale i bydelen Christianshavn.

De tiltaltes forsvarere klaget ved starten av saken over at påtalemyndigheten i siste øyeblikk har lagt inn viktige dokumenter og forlangte pause for å lese seg opp.

De tiltalte ble pågrepet i en samordnet aksjon i Sverige og Danmark i juni i fjor. Ifølge aktor er narkotikaen smuglet inn i Danmark fra Nederland og Belgia. En del av den ble ført videre til Sverige.

To fettere er utpekt som hovedmenn, den ene bosatt i Sverige den andre i Danmark.