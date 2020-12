Trump-medarbeider utestengt fra justisdepartementet

Heidi Stirrup ble i det stille plassert i justisdepartementet for noen måneder siden, men har i løpet av de siste to ukene blitt bedt om å forlate departementsbygningen.

Årsaken er at ledende embetsmenn i departementet oppdaget at hun prøvde å få ansatte til å gi fra seg sensitiv informasjon. Denne informasjonen skulle hun angivelig gi videre til Det hvite hus. Det sier tre kilder med kjennskap til saken til nyhetsbyrået AP.

Stirrup er anklaget for å kreve ansatte for informasjon om pågående etterforskninger, inkludert saker som handlet om valgjuks, forteller kildene.

Trump hevder det var omfattende valgjuks som gjorde at Joe Biden vant valget, men USAs justisdepartement har ikke avdekket bevis for omfattende valgfusk som ville ha endret resultatet av presidentvalget. Det sa justisminister William Barr i et intervju med nyhetsbyrået AP tirsdag.

– Til dags dato har vi ikke sett fusk i et omfang som kunne ha ført til et annet utfall av valget, sa Barr.

Stirrup tilbød også jobber til politiske allierte i justisdepartementet uten å rådføre seg med ledelsen i justisdepartementet eller Det hvite hus.

Justisdepartementet har nektet å kommentere saken, og AP har ikke fått kontakt med Stirrup for en kommentar.